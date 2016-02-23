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Fenerbahçe'den UEFA maçı öncesi özel program!

Fеnеrbаhçе, Lоkоmоtiv Mоskоvа dеplаsmаnı için özel bir prоgrаm bеlirlеdi

Fenerbahçe'den UEFA maçı öncesi özel program!

 UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü 2-0'ın rövanşında Lokomotiv Moskova deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe, bu maç için özel bir program belirledi. 

48 saat önce kampa girecekler

Sarı Lacivertliler, uzun zaman sonra ilk kez bir Avrupa maçı için 48 saat önceden kampa girecek. Takım bugünkü idmanın ardından Samandıra'dan ayrılmayacak ve kampa girecek. Kafile yarın sabah saat 08.30 uçağıyla Moskova'ya hareket edecek. 

Başkan gidiyor, 4 oyuncu yok

Cezalı olan Diego Ribas, sakatlığı bulunan Raul Meireles, Lazar Markovic ve Abdoulaye Ba Moskova'ya götürülmeyecek. Başkan Aziz Yıldırım ise Samandıra'da takıma moral aşılamasının ardından Rusya'da bir kez daha kafileyle birlikte olacak ve takımı yalnız bırakmayacak. 

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