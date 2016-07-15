Fenerbahçe'den TFF'ye flaş yeni sezon ismi başvurusu

Fenerbahçe, 2017-2018 sezonunun ismi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.
Sarı-lacivertliler, Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu imzalı belgeyle, 2017-2018 sezonunun isminin Lefter Küçükandonyadis ya da Faruk Ilgaz olması için resmi başvuruda bulundu.
İşte Fenerbahçe Kulübü'nün yayınlamış olduğu o belge:
Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezon ismi için kararını vermişti.
Süper Toto Süper Lig'in bu sezonki ismi Turgay Şeren sezonu olarak kayıtlara geçecek.
2 YILDIR SÜREN UYGULAMADA BU YIL TURGAY ŞEREN SEZONU
2 yıldır süren bu uygulamada ilk yıl Hasan Doğan sezonu, ikinci yıl Süleyman Seba sezonu, bu yıl ise Turgay Şeren sezonu olarak tarihe geçiyor.
Buna göre Süper Lig'de 2016-17 sezonu 'Turgay Şeren Sezonu' olarak oynanacak.
Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 Sezonu 19-20-21-22 Ağustos tarihlerinde başlayacak.
Süper Lig'de sezonun ilk yarısı 16 hafta oynanırken ikinci yarısı ise 18 hafta oynanacak.
İşte yeni sezon logosu;
Fenerbahçe, 2017-2018 sezonunun ismi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.