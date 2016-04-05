Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı!

Fenerbahçe bu hafta Beşiktaş ile yarıştığı liderlik koşusunda Osmanlıspor'a karşı puan kaybedince, gözler yeni transfer için Avrupa'ya çevrildi. Bu esnada İspanya'dan söz konusu transfer ile ilgili çok önemli iki iddia ortaya atıldı.





Fanatik gazetesinin haberine göre Haftalık yayın yapan Don Balon Dergisi, Fenerbahçe’nin uzun süredir peşinde olduğu Sofiane Feghouli ’nin transferinde sona geldiğini öne sürdü. Valencia ile sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcunun kariyerinde yeni bir heyecan aradığı ve tercihini; Van Persie, Nani, Meireles gibi yıldızlara sahip Fenerbahçe’den yana kullandığı kaydedildi.

Dergi ayrıca, Sarı- Lacivertliler’in İspanya Ligi’ndeki tek hedefinin Feghouli olmadığını belirtti. Kanarya’nın, kiralık olarak Getafe forması giyen Alvaro Pereira ile ilgilendiğini de iddia etti. Uruguaylı sol bek içingirişimlerin başladığı belirtildi.

Pereira disipsinsizlik yüzünden takımdan kovulmuştu

