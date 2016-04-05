Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı!

Fenerbahçe bu hafta Beşiktaş ile yarıştığı liderlik koşusunda Osmanlıspor'a karşı puan kaybedince, gözler yeni transfer için Avrupa'ya çevrildi. Bu esnada İspanya'dan söz konusu transfer ile ilgili çok önemli iki iddia ortaya atıldı.
Fanatik gazetesinin haberine göre
Haftalık yayın yapan Don Balon Dergisi, Fenerbahçe’nin uzun süredir peşinde olduğu Sofiane Feghouli
’nin transferinde sona geldiğini öne sürdü. Valencia ile sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcunun kariyerinde yeni bir heyecan aradığı ve tercihini; Van Persie, Nani, Meireles gibi yıldızlara sahip Fenerbahçe’den yana kullandığı kaydedildi.
Dergi ayrıca, Sarı- Lacivertliler’in İspanya Ligi’ndeki tek hedefinin Feghouli olmadığını belirtti. Kanarya’nın, kiralık olarak Getafe forması giyen Alvaro Pereira ile ilgilendiğini de iddia etti. Uruguaylı sol bek içingirişimlerin başladığı belirtildi.
Pereira disipsinsizlik yüzünden takımdan kovulmuştu
Estudiantes’in en önemli oyuncuları arasında yer alan 30 yaşındaki futbolcu, Gimnasia La Plata maçında Facundo Oreja’ya yumruk atınca 8 maç ceza almıştı. Arjantin ekibi de bunun üzerine Pereira’yı sezon sonuna kadar İspanyol ekibi Getafe’ye kiralamıştı.
Sofiane Feghouli kimdir?
1989 doğumlu Sofiane Feghouli, Cezayir asıllı Fransız orta saha oyuncusu olup La Liga ekiplerinden Valencia CF takımının formasını giymektedir. Ortasahada ön libero olabilmekle kanatlarda da görev alabilen Feghouli, PSG altyapısında Grenoble’ye transfer olmuş ve Grenoble’de 33 numarayı giymiştir. Henüz 17 yaşında iken 27 Nisan 2007′de Ligue 2′de ilk golünü kaydetmiştir. 17 yaşında iken Feghouli’ye takılan lakap Yeni Zidan olup oyun tarzı ile Zidan’a benzetilmektedir. Grenoble’de 60 maça çıkıp 3 de gol atmıştır.
Klas bir futbolcu olan Feghouli, 2010 yılında La Liga’nın büyük kulüplerinden Valencia CF’ye transfer olmuştur. İlk dönem dahil 3 maçta görev almıştır. 2011 yılının devre arasında UD Almería takımına kiralık verilmiştir. Burda da çok fazla forma şansı bulamayıp 9 maça çıkmıştır 2′de gol kaydetmiştir. 2011 yazında Valencia’ya geri dönmüştür. 2011-12 sezonunda Unai Emery tarafından daha çok şans verilen Feghouli, 33 maça çıkıp 6 gol atmıştır.
Aslen Cezayirli olan oyuncu Feghouli, Fransa Milli Takımını seçmiştir. 12 Kasım 2008′de hazırlık maçında Raymond Domenech tarafından Uruguay maçında ilk kez görev verilmiştir. Cezayir milli takım teknik direktörü Rabah Saadane tarafından Cezayir-Mali maçının kadrosuna çağrılan Feghouli, 2014 dünya kupasında Cezayir milli takımıyla gruptan çıkma başarısı göstermiştir.