Fenerbahçe'den Roma Kulübüne Flaş Salih Uçan Cevabı

Fenerbahçe'nin Roma'ya özel bir sözleşme ile gönderdiği Salih Uçan konusunda hafta içinde önemli gelişmeler yaşandı.
Fenerbahçe'nin Roma'ya özel bir sözleşme ile gönderdiği Salih Uçan konusunda hafta içinde önemli gelişmeler yaşandı.
Adı son günlerde transfer söylentilerinde geçen Salih Uçan için Fenerbahçe kulübü Roma'ya başka bir takıma kiralık yollamaktansa takıma geri dönmesini istedi
18 Ocak 2016 Pazartesi 09:03
Fenerbahçe'nin Roma'ya özel bir sözleşme ile gönderdiği Salih Uçan konusunda hafta içinde önemli gelişmeler yaşandı.