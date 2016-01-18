Fenerbahçe'den Roma Kulübüne Flaş Salih Uçan Cevabı

Fenerbahçe'nin Roma'ya özel bir sözleşme ile gönderdiği Salih Uçan konusunda hafta içinde önemli gelişmeler yaşandı.



SAMPDORIA İLE ANLAŞILDI

İtalyan kulübünde teknik direktör Rudi Garcia'nın yerine Spaletti'nin getirilmesinden sonra genç futbolcunun da başka bir kulübe kiralanması gündeme geldi. Hatta Sampdoria ile Roma anlaşmaya da vardı.

"GÖNDERİN SALİH BİZ DE OYNASIN"

Ancak sözleşme gereği bu anlaşma için Fenerbahçe'nin de onayını alması gerekiyordu Roma'nın... Ama Roma, hiç beklemediği bir cevap aldı. Sarı-lacivertliler, Roma'ya, "Başka bir takıma kiralamak gibi bir düşünceniz varsa, gönderin Salih bizde oynasın" yanıtını verirken, beklemeye geçtiler.

3 MAÇTA 1 ASİST YAPABİLDİ

Bu sezon Roma'da sadece 3 lig maçında forma giyebilen Salih Uçan yüksek pas yüzdesiyle dikkat çekse de, gol atamadı ve ancak 1 asist üretebildi.

(Kaynak: Sabah)