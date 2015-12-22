Fenerbahçe'den Real Madrid'e fark

Basketbol liginde taraftar sayıları ile gündeme gelen takımların arasında Fenerbahçe Real Madrid'i geride bırakarak 3. sırada yer aldı
4 takımın yarıştığı Avrupa Ligi’nde TOP 16’ya lider çıkmayı başaran Fenerbahçe’nin basketbol takımı, normal sezonun seyirci ortalamasıyla da zirveyi zorladı.
Ülker Arena’da j10 bin 312 taraftar ortalamasıyla oynayan Kanarya, Litvanya’dan Zalgiris Kaunas (11.240) ile İsrail’den Maccabi’nin (11.060) ardından 3. sırada yer aldı.
Sarı-Lacivertliler, Euroleague’in son şampiyonu İspanyol devi Real Madrid’i de (10.237) geride bırakmayı başardı. Anadolu Efes (5.237) 15, Darüşşafaka Doğuş (4.292) 20 ve TOP 16’ya kalamayan Pınar Karşıyaka (3.988) 21. sırada yer aldı.
4 takımın yarıştığı Avrupa Ligi’nde TOP 16’ya lider çıkmayı başaran Fenerbahçe’nin basketbol takımı, normal sezonun seyirci ortalamasıyla da zirveyi zorladı.
Ülker Arena’da j10 bin 312 taraftar ortalamasıyla oynayan Kanarya, Litvanya’dan Zalgiris Kaunas (11.240) ile İsrail’den Maccabi’nin (11.060) ardından 3. sırada yer aldı.
Sarı-Lacivertliler, Euroleague’in son şampiyonu İspanyol devi Real Madrid’i de (10.237) geride bırakmayı başardı. Anadolu Efes (5.237) 15, Darüşşafaka Doğuş (4.292) 20 ve TOP 16’ya kalamayan Pınar Karşıyaka (3.988) 21. sırada yer aldı.