Fenerbahçe'den olay transfer girişimi!

Beşiktaş ile F.Bahçe arasında yaşanan Tolgay Arslan transferi konusu, ilginç bir boyut kazandı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon alamadıkları Tolgay Arslan'ın işini devre arasında bitirmek için kolları sıvadı.

ŞANSI KALMADI

Geçen sezon Sosa ve Oğuzhan'ın arkasında yedek kalan Tolgay, Gökhan İnler ve Talisca transferleri sonrasında şansı kalmadığını anlayınca gelen tekliflere sıcak bakmıştı.

ALİ YILDIRIM TEMAS KURMUŞTU

Tolgay, transferin son günü F.Bahçeli yönetici Ali Yıldırım ile temas kurmuş, hatta Yıldırım da Çebi'yi aramıştı.

F.Bahçe ile aralarında bu tür oyuncu gidiş gelişlerinin olmasına sıcak bakan Çebi, yeni bir teklif gelmesi halinde konuyu Başkan Fikret Orman'a bildirecek.