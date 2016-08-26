Fenerbahçe'den kuraya isyan!

UEFA Avrupa Ligi’nde kura çekimleri gerçekleştirilirken Fenerbahçe, Manchester United, Feyenoord ve Zorya Luhanks ile birlikte A Grubu’nda yer aldı. Manchester United gibi bir dünya devi ile aynı gruba düşen sarı-lacivertli ekibin yöneticisi Ozan Balaban, sürekli zorlu rakiplerle eşleştiklerini söyledi.



Zorlu bir kura çektiklerini belirten Balaban, Manchester United ile aynı grupta yer almalarına isyan etti. Kura çekiminde ikinci torbada yer aldıklarını hatırlatan Balaban, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Kuyt’ı görmek iyi olacak ama Manchester United’ı istemezdik. Son birkaç yıldır sistematik olarak en güçlü takımlar Fenerbahçe’ye geliyor. Zlatan’lı, Mourinho’lu Manchester United… Ukrayna ekibi tanımadığımız bir takım… Manchester’a karşı elimizden geleni yapacağız. Biz ikinci torbadayız ama yine en güçlü takımlar geldi. Monaco da öyleydi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’ni hak ediyordu. Bunu burada gösterip yolumuza devam edeceğiz.”



MAHMUT USLU’DAN FARKLI YORUM

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu ise zorlu bir gruba düşmelerine farklı bir bakış açısı getirdi. Uslu, “Aykut Kocaman döneminde biraz şansımız olsaydı final oynayabilirdik. Siz bu gruptan çıkarsanız belki de sonrasında daha kolay takım gelecek. Grupların zorlu olması bazen avantaj olabilir” dedi.



Geçen sene oynanan Braga maçlarını da hatırlatan Uslu “Geçen sene Braga’ya elendik. Braga çıktığında hepimiz sevinmiştik. Roma berabere kaldı, geldi evinde elendi. İstanbul’da taraftarla boğup işleri bitirmek lazım” şeklinde konuştu.