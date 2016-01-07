Fenerbahçe'den Hakim Ziyech atağı

Fenerbahçe transferde elini rahatlatabilmek için oyuncu gönderebilmenin hesaplarını yapıyor. Bu arada Hollanda basını da Fenerbahçe'nin Twente'nin yıldızı Hakim Ziyech ile ilgilendiğini yazıyor.



FENERBAHÇE OYUNCU GÖNDERECEK

Ara transfer döneminde ancak uygun bir isim bulunursa kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, UEFA Finansal Fair-Play kapsamında kulübü zorlamadan işleri çözmeyi planlıyor. Kulübü mali yükten kurtarmanın formüllerinden biri olarak da ihtiyaç olmayan oyunculardan bir veya birkaçının gònderilmesi hesaplanıyor. Böylece gidecek oyuncunun maaş gideri yeni transfere aktarılacak ve Fenerbahçe ekstra bir yükten kurtulacak.





HEDEFTE SERDAR VE MEIRELES VAR

Bunun için düşünülen öncelikli isimler Serdar Kesimal ve Raul Meireles. Serdar kadronun dışında kalsa da kulüp bu oyuncuya para ödemeye devam ediyor. Meireles ise bu sezon yaşadığı uzun sakatlıklar, ardından geçirdiği ameliyat ile kulübün faydalanması zor görünen bir isim. Serdar gibi sezon sonunda sözleşmesi biten Portekizli ile anlaşmanın yolları aranacak.

ZIYECH GELEBİLİR

Bu arada Hollanda basını, Fenerbahçe'nin Twente'nin yıldızı Hakim Ziyech ile ilgilendiğini yazıyor. Diego'ya alternatif bir isim olabilecek Faslı oyuncu öldürücü pasları ve oyun zekasıyla tanınıyor. 22 yaşındaki Ziyech bu sezon Twente ile sahaya çıktığı 18 maçta tam 10 gol atmayı başardı.