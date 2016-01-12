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Fenerbahçe'den Eren Derdiyok Atağı

Kasımpaşa forması giyen ve bu sezon sergilediği performansıyla parmak ısırtan Eren Derdiyok yok için Fenerbahçe'nin devrede olduğu öğrenildi

Fenerbahçe'den Eren Derdiyok Atağı

 Fenerbahçe, forvet arayışlarında iç piyasaya döndü, Kasımpaşa’nın yıldızı Eren Derdiyok’u listenin başına aldı. Devre arasında Avrupa’da istediği şartlarda golcü bulmanın zorluğunu bilen Sarı-Lacivertliler, hem uyum sorunu minimum olacağı hem de yüksek form grafiği sebebiyle 27 yaşındaki golcüde karar kıldı. 

Almanya’da Leverkusen ve Hoffenheim formaları giyerken de Türk takımlarının ilgisini çeken Derdiyok, 2014’te 2.5 milyon Euro (7.3 milyon TL) karşılığında sürpriz bir şekilde Kasımpaşa’ya transfer olmuştu. Ligin ilk yarısında 9 gol atıp 2 de asist yaparak en parlak dönemlerinden birini geçiren ve 2017’ye kadar mukavelesi olan İsviçre asıllı yıldız için Fenerbahçe’nin önümüzdeki günlerde resmi teklifi yapması bekleniyor.
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Eren Derdiyok
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