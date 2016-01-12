Fenerbahçe'den Eren Derdiyok Atağı

Fenerbahçe, forvet arayışlarında iç piyasaya döndü, Kasımpaşa’nın yıldızı Eren Derdiyok’u listenin başına aldı. Devre arasında Avrupa’da istediği şartlarda golcü bulmanın zorluğunu bilen Sarı-Lacivertliler, hem uyum sorunu minimum olacağı hem de yüksek form grafiği sebebiyle 27 yaşındaki golcüde karar kıldı.
Fenerbahçe, forvet arayışlarında iç piyasaya döndü, Kasımpaşa’nın yıldızı Eren Derdiyok’u listenin başına aldı. Devre arasında Avrupa’da istediği şartlarda golcü bulmanın zorluğunu bilen Sarı-Lacivertliler, hem uyum sorunu minimum olacağı hem de yüksek form grafiği sebebiyle 27 yaşındaki golcüde karar kıldı.