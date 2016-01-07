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Fenerbahçe'den dünya sıralamasında ezeli rakiplerine büyük fark

Fenerbahçe 2015 IFFHS dünya kulüpler sıralamasıda ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a büyük fark attı

Fenerbahçe'den dünya sıralamasında ezeli rakiplerine büyük fark

 IFFHS'nin 1 Ocak-31 Aralık 2015 dönemindeki ulusal ve uluslararası resmi maçları baz alarak en iyi futbol kulüplerini seçtiği "2015 Kulüpler Dünya Sıralaması"na, Spor Toto Süper Lig'den 4 takım girdi.



UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 takım arasına kalmayı başaran Fenerbahçe, 174,5 puan toplayarak Manchester United (40), Liverpool (42), Sporting Lizbon (45), Chelsea (49), Shakhtar Donetsk (54), Manchester City (56), Schalke 04 (71), Valencia (77) gibi önemli kulüplerin önünde en iyi 39. takım oldu.



Geçen yıl Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray, 139,5 puanla listenin 82. basamağında yer buldu.



2014'te 42. olarak Türk kulüpleri arasında en yüksek sırayı alan Beşiktaş, 132 puanla 95'incilikte kaldı. 93 puan toplayan Trabzonspor ise 126. sıradan 188'inciliğe geriledi.



Barcelona zirvede



Geçen yıl UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yanı sıra La Liga ve İspanya Kral Kupası'nda da şampiyon olan Barcelona, 379 puanla 1991'den bu yana yapılan değerlendirmede en yüksek ikinci puanı alarak listenin zirvesine yerleşti.



Barcelona'yı, İtalyan kulüpleri Juventus ve Napoli izledi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Juventus 2'nci, Napoli ise 3'üncü sırayı aldı.



Geçen yıl topladığı 381 puanla rekor kırarak birinci olan Real Madrid'in, 6. sıraya gerilemesi dikkati çekti.



İlk 10



IFFHS'nin yaptığı "2015 Kulüpler Dünya Sıralaması"nda ilk 10'a giren takımlar ve listede yer alan Türk ekipleri şöyle:

 

Sıra Takım Ülke Puan
1 Barcelona İspanya 379
2 Juventus İtalya 286
3 Napoli İtalya 268
4 Bayern Münih Almanya 263
5 Paris Saint Germain Fransa 257
6 Real Madrid İspanya 241
7 Independiente Santa Fe Kolombiya 240
8 Fiorentina İtalya 236
9 River Plate Arjantin 234,5
10 Wolfsburg Almanya 232
 
39 Fenerbahçe Türkiye 174,5
82 Galatasaray Türkiye 139,5
95 Beşiktaş Türkiye 132
188 Trabzonspor Türkiye 93
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GalatasarayFenerbahçeBeşiktaşTrabzonspor
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