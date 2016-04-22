Fenerbahçe'den çifte transfer hamlesi

İddiaya göre Fenerbahçe, önümüzdeki sezon daha güçlü bir kadro ile sahaya çıkmak için hem Miguel Veloso hem de Srna isimleri ile temasa geçti. Bu transfer hazırlığındaki en büyük etken ise Meireles'in takımdan ayrılıyor oluşu.



Meireles yerine Veloso geliyor



Ukrayna basını doğrulusunda meydana atılan iddiaya göre kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonucunda bitecek olan Veloso, Ukrayna'dan ayrılmaya karar verdi. Orta saha bölgesinde Raul Meireles'le devam etmeyecek olan Fenerbahçe'nin seçenek olarak bir diğer Portekizli; Miguel Veloso ile ilişkiye geçtiği yazıldı.



Ukrayna basını doğrulusunda meydana atılan iddiaya göre kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonucunda bitecek olan Veloso, Ukrayna'dan ayrılmaya karar verdi. Orta saha bölgesinde Raul Meireles'le devam etmeyecek olan Fenerbahçe'nin seçenek olarak bir diğer Portekizli; Miguel Veloso ile ilişkiye geçtiği yazıldı.

Shaktar Donesk'in de kaptanı radara girdi



Sarı-lacivertli grupın, Veloso'nun menajeri ile görüştüğü iddia edilirken listedeki bir başka ismin de Shaktar Donetsk'in kaptanı Dario Srna bulunduğu ifade edildi. Srna'nın bilhassa Gökhan Gönül'ün ayrılma şansına karşı bu bölümde hem Şener ile rekabeti yukarıyada tutabilecek hatta deneyimi ile grupa katka sağlayacak bir isim bulunduğu için tercih edildiği haber edinildi. İki futbolcunun da sözleşmelerinin sezon sonucunda bitecek olması aktarmaleri tahmin edilenkılarken Başkan Aziz Yıldırım'ın İki futbolcunun da aktarmaleri için koşulları zorlayacağı ifade edildi.

Gökhan Gönül de büyük ihtimal ile gidecek







Fenerbahçe'nin sezon sonucunda sözleşmesi bitecek futbolcularından biri olan Gökhan Gönül 2007 senesinden bu yana sarı lacivertli formayı giyiyor. Şimdilik Fenerbahçe'den resmi bir öneri almayan milli futbolcunun Euro 2016 evveli Avrupa'dan bir kulüple anlaşabileceği vurgulanıyor. İspanya'dan Valencia ve Atletico Madrid'in yakından dikkatlendiği futbolcunun bu kulüplerden birisi ile uyuşması halinde Fenerbahçe'nin Shaktar'ın yıldız sağ beki için resmi öneride bulunacağı belirtildi.

33 yaşındaki Hırvat Yıldız Srna

Dario Srna evvelki senelerde yaptığı bildirimde Manchester United'ın kapısından üç kez döndüğünü bildirmişti. 33 yaşındaki Hırvat yıldızın bu yaz aktarma devresininde Fenerbahçe'nin önerinini kabul edip etmeyeceği merak hususu