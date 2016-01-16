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Fenerbahçe den CAS'a flaş başvurdu

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor tarafından CAS'a başvuru yapılmıştı, bugünde Fenerbahçe rarafından CAS'a bir başvuru yapıldı

Fenerbahçe den CAS'a flaş başvurdu

Trabzonspor'un CAS'a yaptığı başvurunun ardından Fenerbahçe de Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvurdu. 

Sarı Lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi: 

UEFA Temyiz Kurulu'nun başvurumuzun reddine ilişkin kararına, İsviçre’de bulunan Spor Tahkim Mahkemesi’ne yapılmış olan ön itiraza ilişkin Hukuk Kurulumuz tarafından hazırlanan ayrıntılı itirazımız bugün itibariyle CAS'a iletilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine duyururuz.

UEFA VE TEMYİZ KURULU REDDETMİŞTİ

Trabzonspor ve Fenerbahçe kulüpleri, 3 Temmuz süreciyle ilgili olarak şike ve teşvik suçlamalarıyla birbirleri hakkında başvuruda bulunmuş ancak başvurular UEFA ve Temyiz Kurulu tarafından reddedilmişti.

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