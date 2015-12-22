Fenerbahçe'de yabancılara izin yok

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ve

’nun sarı kart cezası nedeniyle ilk yarının son haftasındaki Sivas

karşılaşmasında cezalı duruma düşmeleri Noel tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Ligimizde oynayan yabancı futbolcuların bir bölümünün kart cezaları nedeniyle ligin son haftasında forma giyemeyecek olmaları akıllara Nani ve Fernandao’nun da bu sebeple cezalı duruma düştükleri spekülasyonlarını da beraberinde getirdi. Ancak F.Bahçe’nin bu konuda yazılı olmayan kuralları vardı.

GEÇMİŞ YILLAR TECRÜBE OLDU

Geçmiş yıllarda bu konuda tecrübeler edinen sarı lacivertli yönetim, cezalı da olsa sakat da olsa hiçbir oyuncuya Noel döneminde lig tatil değilse izin vermiyor.

Bu nedenle Sivas karşılaşması öncesi cezalı futbolcular da takım ile birlikte çalışacak ve izin alamayacak. Zaten şu ana kadar sarı lacivertlilere bu konuda gelen bir izin talebi de yok. Bu konuda teknik direktör Pereira’nın da son derece net olduğu ve takımdaki adalet ve disiplin anlayışı nedeniyle hiçbir oyuncusuna izin vermeyeceği öğrenildi.

NaniFernandaospor