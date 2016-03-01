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Fenerbahçe'de Volkan Şen Performansı İle Yüzleri Güldürdü!

Mаçın ilk gоlünü аtаn Volkan Şen оynаdığı futbоllа büyük alkış tоplаmış ve Fenerbahçe tаrаftаrlаrı tаrаfındаn takdir еdilmişti

Fenerbahçe'de Volkan Şen Performansı İle Yüzleri Güldürdü!

 Maçın ilk golünü atan Volkan Şen oynadığı futbolla büyük alkış toplamış ve Fenerbahçe taraftarları tarafından takdir edilmişti.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerinde en son hangi yerli futbolcu gol attı?

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu Fenerbahçe'deki ilk lig golünü atarken derbide attığı golle ilginç bir istatistiği de bitirmiş oldu.



Fenerbahçe - Beşiktaş derbilerinde son 15 gol de yabancı futbolculardan gelmişti. En son 2013-2014 sezonunda 3-3 biten Beşiktaş - Fenerbahçe maçında Olcay Şahan maçın Beşiktaş adına ilk golünü atmıştı.

O tarihten bu yana oynanan derbilerde yerli futbolcular skor üretememişti. Volkan Şen, derbilerdeki yabancı oyuncuların gol serisine son noktayı koydu.

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