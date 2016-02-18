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Fenerbahçe'de Van Persie krizi dinmiyor!

Fеnеrbаhçеli Vаn Pеrsiе, Lоkоmоtiv mаçındа kеndisini oyundan alan Pеrеirа için "Hеp ilk beni oyundan alıyor. Hоcа bаnа tаkık hеrhаldе "dеdi

Fenerbahçe'de Van Persie krizi dinmiyor!

 Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yu 2-0 yendiği maçta oyundan alındığı için hocasına tepki gösteren Robin van Persie, isyan etti.

HOCASINA KIZGIN

Vatan gazetesinde yer alan habere göre; Lokomotiv zaferini gölgede bırakan krizin kahramanları Robin van Persie ve teknik direktör Vitor Pereira arasındaki sürtüşme yeni bir boyut kazandı. Sezon başından bu yana sahada sürekli didişen ikilinin tavırları taraftarların sabrını taşırırken, van Persie kendisini kenara alan hocasına kızgın.

"HOCA BANA TAKIK"

Pereira için "Çoğu zaman beni 11'de oynatmıyor. 11'de şans verdiği zaman da hep ilk beni oyundan alıyor. Ne yaparsam yapayım bu tercihinden vazgeçmiyor. Hoca bana takık herhalde" diyen süperstar, daha fazla süre almayı hak ettiğini savundu.
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