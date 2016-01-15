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Fenerbahçe'de uzun yıllar sonra bir devir kapanıyor

Senelerdir Fenerbahçe'de başkanlık yapan Aziz Yıldırım bırakacağı tarihi açıkladı ve kimsenin transfer beklentisinde olmamasını söyledi

Fenerbahçe'de uzun yıllar sonra bir devir kapanıyor

 Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde yönetim bir araya gelerek ara transferi masaya yatırmıştı. Toplantının ana gündem maddesine teknik direktör Vitor Pereira'nın forvet takviyesi talebi oluşturmuştu. Sarı-Lacivertli idareciler yaptıkları değerlendirme sonucunda, UEFA Finansal Fair Play (FFP) denetiminden geçtiği bir dönemde çok maliyetli bir takviyenin kulübü zora sokacağı yönünde görüş birliğine varmıştı.


YASAK RİSKİ VAR

Yönetimin aldığı bu kararda bütçe dengesizliği yüzünden Fenerbahçe'ye UEFA'dan gelebilecek olası bir transfer yasağı cezasının yanı sıra başkan Aziz Yıldırım'ın da büyük etkisi olduğu öğrenildi. Yıldırım'ın kurmaylarına sürekli olarak "Mayıs ayında başkanlığı kesin olarak bırakıyorum. Kulübü borç yüküne sokamam. Kimse benden bu dönemde büyük transfer yapmamı beklemesin" dediği öğrenildi.

TERRANEO RAPOR HAZIRLIYOR

Öte yandan Sarı-Lacivertlilerde sportif direktör Giulliano Terraneo, yönetimin ortaya koyduğu şartlar çerçevesinde oyuncu arayışlarını maliyeti düşük, genç isimler üzerinde yoğunlaştırdı. Scout ekibinin listesinde yer alan isimleri incelemeye alan İtalyan direktör yakın ilişkilerinin bulunduğu birçok Avrupa kulübüyle de temasta. Teranneo'nun çalışmalarını 1-2 gün içinde sonlandırıp yönetime rapor sunması bekleniyor.
(Kaynak: Bugün)
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Aziz Yıldırım
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