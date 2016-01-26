Fenerbahçe'de Transfer Emmanuel Emenike'nin Elinde!

İngiltere’nin West Ham kulübü, Emenike’yi satın almak için resmi teklifini sundu. Ancak sarı-lacivertli yönetim bu teklifi az buldu ve şimdilik kabul etmedi. Eğer iki kulüp bonservis bedelinde anlaşırsa Nijeryalı oyuncu, İngiltere’nin yolunu tutacak. Buradan gelecek parayla da daha önce anlaşmaya varılan golcülerden birinin transferi yapılacak.



İki kulüp anlaşadığı takdirde Emenike’nin Fenerbahçe macerası yeniden başlayacak. Nijeryalı futbolcunun Mayıs 2017’ye kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor. Emenike için başka ülke ve liglerden teklifler gelse de deneyimli futbolcu öncelikle İngiltere’yi düşünüyor.



Dubai sorun oldu



Emmanuel Emenike, kiralık olarak gittiği Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ain’de başarılı bir performans gösterse de kulüp tarafından gönderildi. Bunun sebebi ise Nijeryalı oyuncunun Al Ain’de yaşamaması. Bu şehre 1,5 saat mesafede bulunan Dubai’de kalmayı tercih eden Emenike, her gün uzun bir mesafe katedip antrenmanlara ve maçlara gidip geliyordu. Al Ain yönetimi bu durumdan rahatsız olsa da Nijeryalı oyuncu geri adım atmadı ve yollar ayrıldı.



Emmanuel Emenike, geçen sezon Fenerbahçe ile 27 lig maçına çıkıp, 4 gol attı. Emenike’nin bu performansı büyük hayal kırıklığı yarattı.