Fenerbahçe'de Süpriz Transfer Olmayacak!

Fenerbahçe Başakşehir deplasmanında aldığı yenilgi ile bu seneki şampiyonluk umutlarını neredeyse bitirdi. Yeni sezon için çalışmalarının devam ettiği bilgileri gelirken, radikal bir değişiklik olmayacağının altı çizildi.

11 Mayıs 2016 Çarşamba 14:29