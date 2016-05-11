Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması için çalışmalar sürüyor. Yönetim, sözleşmeleri bitecek oyuncularla ilgili tavrını netleştiriyor. Savunmada radikal değişim planlanmıyor.
Ligdeki şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması yapılıyor. Bu sezon ligde defansif anlamda istenenleri yerine getiren Sarı-Lacivertliler’de savunmada radikal değişiklikler planlanmıyor. Bu bölgede sözleşmeleri bitecek olan Bruno Alves ve Michal Kadlec'i birer sene daha kadroda tutmak isteyen yönetim, oyuncuların da kalma isteklerine göre duruma yön verecek.
Kadlec'in ülkesi Çek Cumhuriyeti takımlarından Sparta Prag'ın radarında olduğunu bilen yönetim, yine de çok yönlülüğü ve sorunsuz yapısı nedeniyle deneyimli oyuncuyu kadroda tutmak istiyor.
Simon Kjaer ile birlikte ligin en istikrarlı ikililerinden biri haline gelen Bruno Alves'i de planlamaya dahil eden yönetim görüşmelere göre hareket edecek. Portekizli oyuncunun kalmak istemesi ve ücretinde indirim yapması halinde Portekizli stoper ile de yeni sözleşme imzalanacak. Portekiz Ligi’nde talipleri de olan futbolcu ise şimdilik konuyla ilgili net bir açıklama yapmadı.
Porto'dan kiralanan Abdoulaye Ba ise fazla sakatlık yaşaması nedeniyle şimdilik planlamada değil. Sarı-lacivertli yönetim Bruno Alves ile rekabet edebilecek ve hatta ondan formayı alabilecek düzeyde bir stoper takviyesi de yapmayı düşünüyor.