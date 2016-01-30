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Fenerbahçe'de şok Seydou Doumbia gelişmesi

Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Seydou Doumbia'nun Rusya'ya eski takımına dönmek istemesi yüzünden bu transferin zora girdiği iddia edildi

Fenerbahçe'de şok Seydou Doumbia gelişmesi

 Devre arası transfer döneminde kadrosuna bir forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe İtalya Serie A takımlarından Roma'dan Seydou Doumbia'yı kadrosuna katmak istiyor ancak golcü oyuncu Rusya'ya geri dönmek istiyor.

SPALETTI AYRILIK SİNYALİ VERMİŞTİ

İtalyan basınına açıklamalarda bulunan Roma teknik direktörü Spalletti, "Doumbia iyi bir oyuncu. Ancak onun geri dönmesi kadroda şişkinlik yaratır" diyerek deneyimli oyuncunun ayrılacağına dair sinyaller vermişti.

RUSYA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Sezonun ilk yarısını eski kulübü CSKA Moskova'da kiralık olarak geçiren Doumbia'nın tavrı bu transferde son noktayı koyacak. Ancak Doumbia'nın Rusya'ya eski kulübüne dönmedeki ısrarı şimdilik Fenerbahçe'nin transferde önünü tıkıyor.

ALTERNATİF İSİMLER HAZIR

Doumbia olmadığı takdirde listedeki diğer oyuncularla olan gizli görüşmeler de sürecek. Ancak hem devre arasında kulübede de oturmaya razı olacak kiralık ve kaliteli oyuncuyu bulmanın zorlukları hem de maliyetlerin yüksek olması nedeniyle Fenerbahçe bu dönemi transfer yapmadan da geçirebilir.
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Seydou Doumbia
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