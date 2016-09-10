Fenerbahçe'de şok! O isimle yollar ayrılıyor

Dick Advocaat ‘O bölgede elimde birçok alternatif bulunuyor’ diyerek UEFA’ya yolladığı listeye almadığı Faslı hücumcunun devre arası ya da sezon sonu başka bir takıma kiralanmasını yönünde rapor verdi.

Lige verilen milli arada hem F.Bahçe’nin hem de oyuncuların genel analizini yapma fırsatı bulan Dick Advocaat, değişim için düğmeye bastı. Futbolcu profilleri çıkartarak takıma oynatmayı düşündüğü sistemin de hazırlığını yapan Hollandalı, geleceğin takımını kafasında şekillendirme başladı. Tecrübeli çalıştırıcının bu çerçevede kadroda düşünmediği ya da banko oynatacağı isimleri belirlediği öğrenilirken, takımda düşünmediği oyuncuları da netleştirdiği kaydedildi.



Hafta başında UEFA Avrupa Ligi’nde kullanacağı listeyi yönetime ileten Advocaat, 22 kişilik kadroya dahil etmediği Aatif Chahechouhe’yu taca atmış durumda. Faslı oyuncu için “O bölgede çok oyuncum var. 3 kulvarda da boy göstereceğiz ancak Aatif’a ihtiyaç duyacağımızı sanmıyorum” yorumunu yapan hoca, yönetime oyuncunun takımdan gönderilebileceğini de rapor etti.



68 yaşındaki teknik direktörden gelen bu talep üzerine harekete geçen yöneticiler durumu Aatif’a da iletti. Sarı-lacivertlilerin yaz dönemindeki ilk transferi olan Faslı hücumcu devre arasında başka bir kulübe kiralanacak. Bu transfer ocak ayında gerçekleşmemesi durumunda ise yazın yollar kesin olarak ayrılacak.

OCAĞA KADAR NE OLACAK?



Hocanın bu raporu üzerine ‘Aatif ocak ayına kadar ne yapacak?’ sorusu akıllara geldi. Advocaat, Aatif’ın üzerini kesin olarak çizmiş değil. Sakat veya cezalılara göre deneyimli kanat oyuncusunu kupa maçlarında sahadaki yerini alabilecek. O mücadelelerde göstereceği performansa göre esnek düşüncelere sahip olduğu bilinen Advocaat, Aatif’a yarım sezon daha şans tanıyabilir.

"KEŞKE GELMESEYDİM"

Aatıf'ın ise tüm bu gelişmeler sonrası üzgün olduğu ve yakın çevresine "Keşke gelmeseydim" dediği öğrenildi.