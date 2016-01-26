Fenerbahçe'de Sofiane Feghouli heyecanı!

Fenerbahçe Yönetimi, sezon sonunda serbest kalacak olan Sofiane Feghouli'yle geçtiğimiz günlerde bir görüşme daha yaptı. Sarı-Lacivertli yönetimin Cezayirli oyuncuya yıllık 3.5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif ettiği ve yıldız futbolcunun da buna sıcak baktığı bildirildi.



TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Feghouli'nin şu an Valencia'dan 2 milyon Euro kazandığı bu nedenle Fenerbahçe'nin cazip teklifine sıcak baktığı öğrenildi. İngiliz kulüplerinin de kıskacında olan Cezayirli oyuncuya şu ana kadar en yüksek rakamı Fenerbahçe'nin önerdiği ortaya çıktı. Fenerbahçe Yönetimi Avrupa'nın en gözde futbolcularından biri olan Sofiane Feghouli'ye sezon bitmeden imza attırmak istiyor.

LAVEZZI DE LİSTEDE

UEFA Finansal Fair Play gözetiminde olan F.Bahçe, sezon sonunda serbest kalacak oyuncularla ilgilenmeye devam ediyor. Feghouli'nin yanı sıra Lavezzi de görüşme yapılan oyuncular arasında yer alıyor.

SÖZLEŞMESİ BİTEN İSİMLER TEK TEK TAKİBE ALINDI

Fenerbahçe'nin sözleşmesi biten oyuncuları yakın takibe aldığı belirlendi. Stoper için Matip (Schalke), Nkolou (Marsilya), Caceres (Juventus) forvete ise Kokorin (D.Moskova), Andre (Atletico MG), Vazquez (Getafe) gibi isimler izlemeye alındı. Fenerbahçe Yönetimi'nin maliyeti düşük isimleri kadro derinliği açısından düşündüğü ifade edildi. Sarı-Lacivertliler, sezon bitmeden listesindeki isimlerle tek tek görüşmeler yapacak.