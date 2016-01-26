Fenerbahçe'de Seydou Doumbia bombası!

İtalya'nın ve Avrupa'nın güvenilir yayıncı kuruluşlarından olan Skysport muhabiri Gianluca di Marzio, Fenerbahçeliler'i heyecanlandıracak bir iddia ortaya attı.



Gianluca di Marzio'nun iddiasına göre Roma'nın Fildişi Sahilli forveti Seydou Doumbia için Fenerbahçe harekete geçti.



Premier Lig'den de talip var



28 yaşındaki forvetle ciddi şekilde ilgilendiği belirtilen Aston Villa ve Swansea City'den sonra Fenerbahçe'nin de Doumbia için devreye girdiği ve sezon sonu satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiralamak istediği belirtildi.



Sezon başı Roma'dan CSKA Moskova'ya kiralanan Aralık ayı sonunda ise Roma'ya geri dönen Doumbia, Serie A'da Roma'nın ikinci yarıda oynadığı 4 maçta da kadroya giremedi ancak CSKA ile sezon başı çıktığı 6 Şampiyonlar Ligi maçında da oynadı.