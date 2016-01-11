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Fenerbahçe'de Robin van Persie takımla çalışmalara katıldı

Sakatlığı nedeniyle takımla çalışmalara katılamayan Robin van Persie bugün yapılan Giresunspor hazırlıklarında çalışmalara katıldı

Fenerbahçe'de Robin van Persie takımla çalışmalara katıldı

 Kupada dün Giresunspor'u deplasmanda 2-0 yenen sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde basına kapalı bir çalışma yaptı. Antrenmanda Giresunspor maçında forma giyen futbolcuların yenileme idmanı yaptığı, diğer oyuncuların koordinasyon ve 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı bildirildi.



Giresunspor maçında sakatlanan ve dizinde ağrıları olan Abdoulaye Ba’nın MR’ının çekildiği ve Senegalli oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.



Van Persie döndü



Robin van Persie'nin takımla çalıştığı, Ertuğrul Taşkıran ve Raul Meireles'in takımdan ayrı tedavi ve çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Fenerbahçe yarın yapacağı antrenmanla Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. 

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Robin Van Persie
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