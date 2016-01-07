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Fenerbahçe'de Robin van Persie can sıkıyor

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna katmasıyla tüm dünyada ses getiren Hollandalı futbolcu Robin van Persie sakatlıkları nedeniyle teknik ekibin canını sıkmaya devam ediyor

Fenerbahçe'de Robin van Persie can sıkıyor

 Fenerbahçe'de, ikinci yarı öncesi Robin van Persie konusunda olumsuzluklar yaşanıyor. 33 yaşındaki dünyaca ünlü forvet dizindeki ve adalesindeki problemler nedeniyle antrenmanlarda kontrollü çalışıyor.

GENELDE TAKIMDAN AYRI ÇALIŞIYOR

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Robin van Persie'de sıkıntı var. Hollandalı yıldızın adalesindeki ve dizindeki sorun nedeniyle beklenen performansı sergileyemediği öğrenildi. Van Persie bu sorunlar nedeniyle sahada istediklerini yapamıyor. Hollandalı yıldız yüksek tempolu antrenmanlar ve maçlar sonrasında adalesinde ağrı hissediyor ve bir sonraki idmanda çoğunlukla takımdan ayrı özel program uyguluyor.

TEKNİK HEYET ZORA GİRDİ

İkinci yarı hazırlıklarını kontrollü olarak sürdüren van Persie'nin durumu teknik heyetin de elini kolunu bağlamış durumda. Portekizli teknik adam da yıldız oyuncudan en iyi şekilde faydalanmak için onu dinlendirerek oynatacak. İkinci yarının ilk antrenmanına çıkan ancak ayak üst adalesinde sertleşme meydana gelen ve son iki antrenmanda takımdan ayrı çalışan ven Parsie'nin Giresunspor maçında riske edilmeyeceği belirtildi.
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Robin Van Persie
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