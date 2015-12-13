Fenerbahçe'de Raul Meireles Gözden Çıkarıldı

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı nedeni ile forma giyemeyen Raul Meireles'in sakatlığı beklenilenden daha ağır olması nedeniyle herhangi bir teklif gelirse bu futbolcu ile yolların ayrılacağı iddia edildi
Portekizli yıldız orta saha oyuncu Raul Meireles'in yaşadığı son sakatlığın ciddi olduğunun ortaya çıkması sonrası yönetim harekete geçti. Uygun teklifi gelmesi halinde Meireles ile devre arasında yollar ayrılacak.
YILDIZ FUTBOLCU FORMAYI UNUTTU
Kanarya'da son olarak 29 Ekim'de oynanan Osmanlıspor deplasmanında görev yapan Raul Meireles formayı unuttu.
SAKATLIĞI TAHMİN EDİLENDEN CİDDİ
Portekizli yıldızın sakatlığının tahmin edilenden daha ciddi olduğu ortaya çıktı. Sürekli takımdan ayrı çalışan Meireles'in çapraz bağlarında yırtık olduğu belirtildi.
DEVRE ARASINDA TEKLİF GELİRSE SATILACAK
Sarı-lacivertli yönetim sezon sonu kontratı bitecek olan tecrübeli ismi devre arasında bir teklif gelirse yollayacak. Pereira da onu gözden çıkarmış durumda.