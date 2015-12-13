Fenerbahçe'de Raul Meireles Gözden Çıkarıldı

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı nedeni ile forma giyemeyen Raul Meireles'in sakatlığı beklenilenden daha ağır olması nedeniyle herhangi bir teklif gelirse bu futbolcu ile yolların ayrılacağı iddia edildi

13 Aralık 2015 Pazar 12:03