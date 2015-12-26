Fenerbahçe'de Raul Meireles bu alanda rekor kırdı

Tecrübeli futbolcu ameliyat sonrası 4 ay daha takımdan uzak kalacak, belki de Türkiye kariyerine nokta koyacak. 2012­13 sezonu başında Chelsea’den alınan tecrübeli orta saha, performansından çok cezalı ve sakat olmasıyla anıldı. Özellikle ilk geldiği dönem yaşadığı kart problemi nedeniyle gönderilmesi bile gündeme geldi.

Kariyerindeki ilk kırmızı kartı sarı­lacivertli formayla 16 Aralık 2012 tarihinde Galatasaray derbisinde görenMeireles’in, o maçta hakem Halis Özkahya’ya tükürüp tükürmediğiyle tartışıldı. 12 maç ceza alabileceği konuşulan Meireles, sadece 4 maç ceza ile sahalara geri döndü. Aynı sezon adeta rekor kıran Portekizli, UEFA Avrupa Ligi’nde Bate maçındaki hareketi, yine Galatasaray derbisinde rakibine tavrı sebebi ile toplam 13 resmi maçta takımını yalnız bıraktı.

2013­14 sezonunda da 30 Kasım 2013 tarihindeki Beşiktaş derbisinde kırmızı kartıyla maçın kaderini etkilemesi eleştirildi. Fenerbahçe’de 17 maç cezalı duruma düşen Meireles, Liverpool, Porto ve Chelsea kariyerinde bile bu rakama ulaşmamıştı.

Rekor kırdı

Benzer şekilde sakatlık konusu da Meireles’i etkiledi. Yine kariyerinde sakatlıktan dolayı en fazla maçı Fenerbahçe’de kaçırdı. 2012­13 sezonunda 10 mücadelede dışarıda kalan 32 yaşındaki Portekizli oyuncu, özellikle geçen sezon rekor kırdı. Tecrübeli yıldız, toplamda 14 resmi mücadeleyi dışarıdan izledi.

Hep yalnız bıraktı

Sarı­lacivertli forma altında istikrarsız bir görüntü çizen Raul Meireles, takımın Avrupa’dan uzak kaldığı 2013­15 yılları arasında da en fazla maç kaçıran isim oldu. Sarı­lacivertlilerin sadece Türkiye’de yarıştığı geçtiğimiz 2 sezonda Portekizli yıldız, 26 maçta formasından uzak kaldı.

İlk geldiği 2012­13 sezonunda da Fenerbahçe, 3 kulvarda 64 maça çıkarak rekor kırmış ancak Meireles yine 25 maçla takımının en çok yalnız bırakan isimlerin başında gelmişti. Fenerbahçe’de ameliyatı nedeniyle 4 ay uzak kalacak Raul Meireles, toplamda 31 karşılaşmada formasını giyemeyecek.

Milli takım sıkıntısı

Sakatlık ve cezalar yüzünden sıkıntılar çeken Raul Meireles, Portekiz Milli Takımı’ndan da uzak kaldı. Porto’da parladığı dönemin yanı sıra Liverpool ve Chelsea’de oynarken milli formayı bırakmayan Meireles, Fenerbahçe’de tam tersini yaşadı. Son 1.5 sezonda milli formayı tamamen unutan tecrübeli oyuncu, son ameliyatı sonrası EURO 2016 umudunu da rafa kaldırdı.