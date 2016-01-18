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Fenerbahçe'de muhtemel Eskişehirspor kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin bugün deplasmanda oynayacağı muhtemel kadro belli oldu, Hasan Ali kaldırım ve Diego Ribas'ın can sıkan sakatlıklarından sonra moraller bozulmuştu

Fenerbahçe'de muhtemel Eskişehirspor kadrosu belli oldu

 Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Diego Ribas, Abdoulaye Ba, Raul Meireles ve gribal enfeksiyon geçiren Hasan Ali Kaldırım ile sarı kart cezalısı Bruno Alves'e, Eskişehirspormaçının kadrosunda yer verilmedi.

Fenerbahçe'nin19 kişilik maç kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Volkan Demirel, Fabiano Ribeiro, Erten Ersu, Michal Kadlec, Simon Kjaer, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Uygar Mert Zeybek, Josef de Souza, Mehmet Topuz, Alper Potuk, Volkan Şen, Lazar Markovic, Luis Nani, Fernandao, Robin van Persie.

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