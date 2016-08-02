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Fenerbahçe'de Monaco maçının kadrosu belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın deplasmanda Fransa ekibi Monaco ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin 22 kişilik kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe'de Monaco maçının kadrosu belli oldu!

 Fenerbahçe'nin Monaco kafilesi açıklandı. Sakatlığı süren Hollandalı yıldız Robin Van Persie, kafileye dahil edilmedi. Van Persie ilk maçta da oynayamamıştı.

Geçtiğimiz sezon biter bitmez fıtık ameliyatı olan ve hala tam olarak iyileşmeyen Volkan Demirel de 22 kişilik kadroda bulunmuyor.

İşte Sarı lacivertliler'in Monaco kafilesi:

Ertuğrul Taşkıran, Fabiano Ribeiro, İsmet Yumakoğulları, Simon Kjaer, Roman Petrovich Neustadter, Martin Skrtel, Hakan Çinemre, Hasan Ali Kaldırım,Yasir Subaşı, Şener Özbayraklı, Gregory van der Wiel, Mehmet Topal, Josef de Souza, Ozan Tufan, Caner Koca, Salih Uçan, Aatif Chahechouhe, Ramazan Civelek, Melih Okutan, Miroslav Stoch, Fernandao, Emmanuel Emenike

Muhtemel 11...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, ilk maçta sahaya sürdüğü 11'de fazla değişiklik yapmayı düşünmüyor.

İlk maçta sakatlığı yeni geçtiği için forma giyemeyen kaleci Fabiano Ribeiro ile Ertuğrul Taşkıran arasında tercih yapacak olan Pereira'nın alternatifleri arasına cezası biten Mehmet Topal da girdi.

Fabiano (Ertuğrul Taşkıran), Simon Kjaer, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Gregory van der Wiel, Josef de Souza, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan (Mehmet Topal), Salih Uçan, Jose Fernandao, Emmanuel Emenike

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