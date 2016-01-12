Fenerbahçe'de Michal Kadlec'e Abdoulaye Ba sürprizi

Fenerbahçe’de Giresunspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı galibiyetten çok Abdoulaye Ba’nın sakatlığıyla anıldı. Senegalli stoperin sağ dizinden sakatlanması bütün keyifleri kaçırdı. Ancak Michal Kadlecbeklemediği bir şans yakaladı.



Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Ba’nın en az 1 ay sahalardan uzak kalacak olması, mevcut kadroda da Bruno Alves’in sarı kart cezalısı olması gözleri Kadlec’e çevirdi. Sezon sonunda Fransa’da yapılacak EURO 2016’yı kariyeri açısından çok önemli gören Çek savunmacı, eline geçen şansı iyi kullanmak niyetinde.



Giresunspor’a karşı ikinci 45 dakikada istekli bir görüntü çizen 31 yaşındaki futbolcu, en umutsuz olduğu anda formaya yaklaştı. Transfer döneminde ayrılmayı ciddi anlamda düşünen Kadlec, eline geçen fırsatla talihini tersine çevirmeyi planlıyor.



Yalnızca 3 maçta oynadı



İkinci yarının ilk lig maçında Eskişehirspor’a konuk olacak sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira Kjaer-Kadlec tandemine yönelecek. Daha önce hafta arasında Giresunspor ile Kadıköy’de yapılacak kupa maçında da Kadlec’in hazır olması için oynatılması bekleniyor.



Bu sezon 4. stoper konumuna düşen ve kadroya dahi giremeyen tecrübeli oyuncu, Spor Toto Süper Lig’de sadece 3 maçta süre alabildi.



Kasımpaşa ve Bursaspor maçlarında 90 dakika oynayan Kadlec’li Fenerbahçe 1 gol yemiş, 6 puan kazanmıştı. Michal Kadlec, ligde en son 5. haftada kadroda olmuş, son 12 haftada 1 dakika bile oynamadı.



Sol ayak şansı



Teknik Direktör Vitor Pereira’nın sol ayaklı stoper istemesi de Michal Kadlec için ayrı bir şans teşkil ediyor. Sezon başında Kadlec’in ayrılması durumunda mutlaka solak bir savunmacı talep eden Pereira, Kadlec’in iyi oynaması halinde aradığı transferi takımın içinden yapmış olacak. Ayrıca esas mevkii sol bek olan Kadlec’in topu oyuna iyi sokması ve pas trafiğinde başarılı olması da diğer artıları.



Milli takım tehlikede



Fransa’da düzenlenecek EURO 2016’yı kariyeri açısından çok önemseyen Michal Kadlec, Fenerbahçe’de forma giyemediği için yerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.



Milli takımda her zaman ilk 11 tercihi olan ancak son dönemde tamamen yedeğe çekilen 31 yaşındaki yıldız, eğer düzenli forma şansı bulamazsa ciddi adaylar önünde sıkıntı çekecek.



Bursaspor’lu Tomas Sivok kaptanlığı yaparken, 22 yaşındaki Tomas Kalas ve 27 yaşındaki Marek Suchy, formaya en yakın adaylar.