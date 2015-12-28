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Fenerbahçe'de Martin Caceres harekatı başladı

Fenerbahçe Juventus kulübünde son günlerde fazla forma şansı bulamayan Martin Caceres için İtalyan kulübünün kapısını çalacağı iddia edildi

Fenerbahçe'de Martin Caceres harekatı başladı
 Fenerbahçe Juventus kulübünde son günlerde fazla forma şansı bulamayan Martin Caceres için İtalyan kulübünün kapısını çalacağı iddia edildi
Fenerbahçe, Juventus'un 28 yaşindaki Uruguaylı stoperi Martin Caceres'i transfer etmek için resmen resmen girişimlerde bulundu. Sezon sonunda İtalyan ekibiyle sözleşmesi bitecek olan ve bu sezon sadece 2 lig maçında forma şansı bulabilen Caceres teklife sıcak bakıyor.

EN AZ 3 MİLYON EURO İSTEYECEKLER

İtalyan basınında çıkan habere göre Giuliano Terraneo, Juventus'un kapısını resmen çaldı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncu için Juve'nin en az 3 milyon euro talep edeceği kaleme alınmış.

Yeteri kadar forma şansı bulamayan Caceres'i Vitor Pereira'nın ısrarla istediği ve oyuncuya Milan'ın da talip olduğu belirtilmiş.

JUVE'DE 104 MAÇTA OYNADI

2012 yılında Sevilla'dan 8 milyon euro karşılığında transfer edilen 28 yaşındaki stoper, Juventus formasıyla 104 resmi maçta forma giydi 7 gol attı, 6 asist yaptı. La Liga'da da Huelva, Barcelona ve Sevilla formaları giyen Caceres, toplamda 159 maçta 8 gol attı, 8 asist yaptı.
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FenerbahçeMartin Caceres
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