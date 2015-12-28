Fenerbahçe'de Martin Caceres harekatı başladı

Fenerbahçe, Juventus'un 28 yaşindaki Uruguaylı stoperi Martin Caceres'i transfer etmek için resmen resmen girişimlerde bulundu. Sezon sonunda İtalyan ekibiyle sözleşmesi bitecek olan ve bu sezon sadece 2 lig maçında forma şansı bulabilen Caceres teklife sıcak bakıyor.





EN AZ 3 MİLYON EURO İSTEYECEKLER

İtalyan basınında çıkan habere göre Giuliano Terraneo, Juventus'un kapısını resmen çaldı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncu için Juve'nin en az 3 milyon euro talep edeceği kaleme alınmış.

Yeteri kadar forma şansı bulamayan Caceres'i Vitor Pereira'nın ısrarla istediği ve oyuncuya Milan'ın da talip olduğu belirtilmiş.





JUVE'DE 104 MAÇTA OYNADI

2012 yılında Sevilla'dan 8 milyon euro karşılığında transfer edilen 28 yaşındaki stoper, Juventus formasıyla 104 resmi maçta forma giydi 7 gol attı, 6 asist yaptı. La Liga'da da Huelva, Barcelona ve Sevilla formaları giyen Caceres, toplamda 159 maçta 8 gol attı, 8 asist yaptı.