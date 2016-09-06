Fenerbahçe'de Kuyt gelişmesi! Dick eğer...

Teknik direktör olarak ilk yılında takımı, camiayı ve ülkeyi tanıyacak olan Dick Advocaat, yola devam edilirse sportif direktörlüğü üstlenecek. Vatandaşı Dirk Kuyt da yardımcısı olacak. Böylece futbol şubesi profesyonel bir yönetim yapısına kavuşturulacak.

HEDEFİNDE AVRUPA DA VAR

Sarı-lacivertli takımın tecrübeli çalıştırıcısı ise lig şampiyonluğunun yanı sıra Avrupa'da da büyük başarılar hedeflediğini söyledi. Fenerbahçe'nin Avrupa'nın önemli kulüplerinden biri olduğunu belirten Dick Advocaat, “Çift kulvarda hedefe yürümenin yolu, sahada güçlü durabilen bir takım oluşturmaktır. Bunu başarmak için oyuncuların bireysel yetenekleriyle takım organizasyonunu birleştirmeliyiz. Hücum futbolunu oynayacağız, nasıl oynayacağımıza rakipler değil, biz karar vereceğiz” dedi.