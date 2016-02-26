Fenerbahçe'de krizler bir türlü dinmek bilmiyor!

Fenerbahçe’de Pereira’nın haftalardır süren Van Persie-Fernandao arasındaki kararsızlığı bu maç öncesine kadar da devam etti.



Portekizli hoca, maça Van Persie ile başlarken Brezilyalı golcü kulübedeydi.



Keyifsiz olduğu gözlenen Fernandao, 83. dakikada Mehmet Topal’ın attığı golden sonra sevinmek için ayağa fırladı.



O sırada Pereira ile karşılaşan 29 yaşındaki futbolcu, hocasının coşkusuna soğuk karşılık verdi.



İkili arasında soğuk rüzgarlar estiği net bir şekilde gözlendi.