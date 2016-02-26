Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fenerbahçe'de krizler bir türlü dinmek bilmiyor!

Fеnеrbаhçе'de fоrvеt hаttındа gеçtiğimiz hаftаlаrdаn bu yаnа süre gelen kriz dеvаm еdiyоr

Fenerbahçe'de krizler bir türlü dinmek bilmiyor!

 Fenerbahçe’de Pereira’nın haftalardır süren Van Persie-Fernandao arasındaki kararsızlığı bu maç öncesine kadar da devam etti. 



Portekizli hoca, maça Van Persie ile başlarken Brezilyalı golcü kulübedeydi. 



Keyifsiz olduğu gözlenen Fernandao, 83. dakikada Mehmet Topal’ın attığı golden sonra sevinmek için ayağa fırladı. 



O sırada Pereira ile karşılaşan 29 yaşındaki futbolcu, hocasının coşkusuna soğuk karşılık verdi. 



İkili arasında soğuk rüzgarlar estiği net bir şekilde gözlendi. 

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.