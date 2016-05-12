Fenerbahçe'de Kjaer ve Nani Depremi!

Fenerbahçe , Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli takımın antrenmanında, Luis Nani ve Simon Kjaer yer almadı. Senad Ok'un haberine göre iki futbolcunun Başakşehir maçında sakatlandığı ortaya çıktı. Kjaer'in bu hafta oynamayacağı öğrenilirken Nani'nin maça yetişmesi bekleniyor.

Hazırlıklar sürüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 15 Mayıs Pazar günü Ülker Stadı'nda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından 2 gruba ayrılan oyuncuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptıkları belirtildi. Yan top organizasyonlarının ardından antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Sarı-lacivertlilerde Bruno Alves'in takımla birlikte çalıştığı, ağrıları bulunan Luis Nani ve Simon Kjaer'in antrenmanda yer almadığı ifade edildi. Sırp futbolcu Lazar Markovic'in ise tedavi ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdüğü aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.