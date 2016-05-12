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Fenerbahçe'de Kjaer ve Nani Depremi!

Fenerbahçe şampiyonluk yolunda avantajını kaybetmişken, Gençlerbirliği maçına hazırlanan Nani ve Kjaer'dende sakatlık haberi geldi.

Fenerbahçe'de Kjaer ve Nani Depremi!
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli takımın antrenmanında, Luis Nani ve Simon Kjaer yer almadı. Senad Ok'un haberine göre iki futbolcunun Başakşehir maçında sakatlandığı ortaya çıktı. Kjaer'in bu hafta oynamayacağı öğrenilirken Nani'nin maça yetişmesi bekleniyor.
 
Hazırlıklar sürüyor
  
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 15  Mayıs Pazar günü Ülker Stadı'nda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını  sürdürdü.
 
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira  yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma ve çabukluk çalışmalarının  ardından 2 gruba ayrılan oyuncuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptıkları  belirtildi. Yan top organizasyonlarının ardından antrenmanın dar alanda yapılan  çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
 
Sarı-lacivertlilerde Bruno Alves'in takımla birlikte çalıştığı,  ağrıları bulunan Luis Nani ve Simon Kjaer'in antrenmanda yer almadığı ifade  edildi. Sırp futbolcu Lazar Markovic'in ise tedavi ve çalışmalarını takımdan ayrı  sürdürdüğü aktarıldı.
 
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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FenerbahçeKjaerNaniSakatlıkTransfer
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