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Fenerbahçe'de herkes Moussa Sow'u konuşuyor

Fenerbahçeli taraftarlar bugün aldıklarıhaberle sevinçlerini gizlemediler, Katar'da istediğini bulamayan Moussa Sow'un Türkiye'ye dönmek istediği gelen iddialar arasında

Fenerbahçe'de herkes Moussa Sow'u konuşuyor
 Fenerbahçeli taraftarlar bugün aldıklarıhaberle sevinçlerini gizlemediler, Katar'da istediğini bulamayan Moussa Sow'un Türkiye'ye dönmek istediği gelen iddialar arasında

Birleşik Arap Emirlikleri basınında bir süredir bu yönde çıkan haberlere bir yenisi daha eklendi. FEl Bayan gazetesi, Senegalli golcünün İstanbul'a dönmeye kesin kararlı olduğunu yazdı. 



Bir türlü uyum gösteremedi



Sezon başında 17 milyon euro karşılığında Al Ahli'ye transfer olan Sow'un, yeni takımında büyük bir psikolojik bunalım yaşadığını yazan gazete, Senegalli oyuncunun, takımın teknik direktörü Cosmin Olariu ile görüşerek İstanbul'a dönmek için izin istediğini iddia etti.



'Sizden anlayış bekliyoruz' 



Gazete, Moussa Sow'un Rumen teknik adamla görüşmesinde yanında yakın dostu eski Beşiktaşlı Demba Ba'nın da olduğunu duyurdu. Çin'in Shanghai Shenhua takımında oynayan Ba'nın, bu görüşmede Sow adına Olariu'dan "Sizden anlayış bekliyoruz" dediği vurgulandı. Dubai'deki futbol ikliminin kendisini tatmin etmediği ifade edilen Sow'un, milli takımdaki formasını kaybettiği için ise çok üzgün olduğu aktarıldı. 



Taraftarlar da istiyor



29 yaşındaki forvet oyuncusunun, kariyerinin altın çağını yaşadığı Fenerbahçe'ye kiralık da olsa dönebileceğine yönelik iddialar, sarı-lacivertli taraftarlarca heyecan verici bulunuyor.

Kaynak : Fotomaç

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FenerbahçeAl AhliMoussa Sow
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