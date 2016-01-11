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Fenerbahçe'de gündem yeniden Serdar Aziz

İkinci yarı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe transferler ile takviye yapıp 2. yarıda şampiyonluk şansını yükseltmek istiyor, Serdar Aziz ismi yeniden gündemde

Fenerbahçe'de gündem yeniden Serdar Aziz

 Fenerbahçe Yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Bruno Alves yerine, Şenol Güneş'in de çok istediği Bursasporlu Serdar Aziz için harekete geçecek.


HEDEF SERDAR AZİZ

Sarı-Lacivertliler ara transfer döneminde orta saha ve forvete takviye yapmayı planlıyordu. Bu nedenle bu bölgede oynayan birçok isimle temasa geçildi. Ancak Alves konusunda yaşanan sürpriz gelişmelerin ardından gözler savunmaya çevrildi. Defans için düşünülen ilk isim, yıllardır dört büyüklerin gündeminde olan Bursaspor'un yıldızı Serdar Aziz.

PARA + OYUNCU VERİLECEK

Son olarak adı Beşiktaş ile anılan milli futbolcu için Sarı-Lacivertliler, Yeşil-Beyazlılar'a hem para, hem de bir oyuncu önerecek.

İKİ KULÜP ARASINDAKİ İLİŞKİLER OLUMLU

İki kulüp yönetimi, sezon başında Ozan Tufan, Volkan Şen, Şener Özbayraklı ve Miroslav Stoch transferleri sırasında yakın ilişki kurmuştu. Fenerbahçe şimdi yine iyi bir öneriyle Serdar Aziz'i de kadrosuna katmaya çalışacak. Başarılı stoper, altyapısından yetiştiği Bursaspor'da mutlu olsa da özellikle EURO 2016 için kendini daha fazla gösterebileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. Bu nedenle, kulüplerin anlaşması halinde 25 yaşındaki oyuncunun ikna edilmesi fazla zor olmayacak. 

(Kaynak: Fanatik)
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Serdar Aziz
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