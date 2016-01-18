Fenerbahçe'de gündem Jaime Costa

Fenerbahçe, Barcelona'nın da transfer listesinde olan Villerreal'in sol bek Adrian Marin ile temaslara başladı. 19 yaşındaki oyuncu, Jaime Costa’nın sakatlanmasının ardından ilk yarının son maçlarında forma şansı bulmaya başladı.



Altyapıdan yetişen Marin, kısa sürede teknik direktör Marcelino’nun gözüne girdi. İspanya U19 Takımı’nda da görev yapan başarılı futbolcu, Suarez’i izleyen Fenerbahçe Transfer Komitesi’nin de dikkatini çekti ve listeye girdi.



Sarı-Lacivertliler’de şu anda sol bekte Caner Erkin ve Hasan Ali Kaldırım gibi iki üst düzey isim bulunuyor. Ancak sözleşmesi bitecek olan Caner ile anlaşma sağlanamaması halinde yönetim, Adrian Marin için çalışma başlatacak. 19 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli yaklaşık 2 milyon Euro (6.7 milyon TL)