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Fenerbahçe'de Giuliano Terraneo krizi devam ediyor

Sezon başında gerçekleştirdiği transferler ile taraftarı kendisine hayran bırakan Giuliano Terraneo Aziz Yıldırım ile yaşadığı sorunlar nedeni ile kovulmayı beklediği öğrenildi

Fenerbahçe'de Giuliano Terraneo krizi devam ediyor

 Fenerbahçe'de sportif direktör Giuliano Terraneo ile başkan Aziz Yıldırım arasındaki soğuk savaş tüm hızıyla devam ediyor. Yıldırım'ın bir tartışma sonucu kulüp binasındaki odasını ve teknik yetkilerini elinden aldığı Terraneo, sarı-lacivertli ekipte deyim yerindeyse "masa başı memuru" statüsüne indirgenmiş durumda. Terraneo, basında bazı haberlerde yer aldığı gibi hiçbir transfer araştırması ya da görüşmesi yapmıyor. Yaptığı tek şey, takımla birlikte idmanlarda yer almak, maçlara gitmek... Peki Terraneo gibi kariyerli bir geçmişi olan biri, bu durumu nasıl kabulleniyor? Bunun yanıtı para!


TATİL BİLE YAPMADI

Samandıra 'da sabah 9-akşam 6 esası ile mesai tüketen Terraneo, parasını tıkır tıkır alıyor. 62 yaşındaki spor adamı, yönetimin "istifa" beklentilerine hiçbir karşılık vermeyerek kovulmayı bekliyor. Sözleşmesinde, görevine son verilmesi halinde "tazminat" maddesi bulunan Terraneo, yönetimle ters düşmemek için Noel tatili bile kullanmadı; bunun yerine İtalya'daki ailesini İstanbul'a getirdi.

PARA TATLI GELİYOR

Fenerbahçeli bir yetkili, "Böyle bir şey bizim başımıza gelse onur meselesi yapar, derhal istifa ederiz. Ama o demek ki bizim gibi düşünmüyor. Parayı tercih edip, pasif de olsa görevini devam ettiriyor" diye konuştu.

KİMSE MUHATAP ALMIYOR

Giuliano Terraneo, yaz döneminde Fenerbahçe'ye tarihinin en ses getiren transferlerini yapmıştı. İtalyan sportif direktör, şimdilerde tüm prestijini kaybetmiş şekilde Samandıra'da tek başına takılıyor. Başkan Aziz Yıldırım'la hiçbir araya gelmezken, yöneticilerden de kendisini muhatap alan olmuyor.

(Kaynak: Fotomaç)
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Giuliano Terraneo
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