Fenerbahçe'de Flaş Robin Van Persie kararı

Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına, bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.



Teknik Direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenman saat 10.00'da başladı ve 1 saat 15 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti.



Yan top çalışmasının ardından, dar alanda yapılan çift kale maçla antrenman noktalandı.



Giresun maçlarında yok!



Raul Meireles ve Ertuğrul Taşkıran, tedavi ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdürürken; Alper Potuk, Diego Ribas ve Robin Van Persie de takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. Yine takımdan ayrı çalışan van Persie'nin Giresunspor'la oynanacak olan her iki maçta da forma giymeyeceği öğrenildi.



Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarını 8 Ocak Cuma günü yapacağı antrenmanla sürdürecek. Can Bartu Tesislerimizdeki bu antrenman saat 18.00’de başlayacak.