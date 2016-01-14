Fenerbahçe'de Eren Derdiyok transferi bitiyor mu?

Fenerbahçe'nin, golcü oyuncu için Kasımpaşa'yla kurduğu ilk temastan sonuç çıkmadı. Yönetimin bundan sonraki tutumunu, Vitor Pereira belirleyecek. Portekizli çalıştırıcının Eren Derdiyok konusunda ısrarcı olması halinde yönetim, Lacivert-Beyazlılar'la anlaşıp Eren'e imza attırmak için kesenin ağzını açacak.



İLK GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ÇIKMADI

Forvete takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine birçok isim gelmişti. Son aday ise Kasımpaşalı Eren Derdiyok oldu. Yönetim, golcü futbolcu için Lacivert-Beyazlılar ile ilk teması kurdu. Ancak yapılan görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadı.

KASIMPAŞA SATMAYA HAZIR

Buna rağmen 'bu transfer zor' denecek bir durum da yok. Çünkü Kasımpaşa, iyi bir teklif gelmesi halinde Türk asıllı İsviçreli forveti satmaya hazır.

İKİNCİ TEKLİFİ KABUL EDEBİLİRLER

Fenerbahçe Yönetimi, Kasımpaşa'nın istediği 'cazip' teklifi ilk görüşmede yapmadı. Yönetimin bundan sonraki tutumunu Vitor Pereira belirleyecek. Eğer Portekizli çalıştırıcı, Eren Derdiyok'un takıma büyük katkı sağlayacağını belirtip, transferde ısrarcı olursa Sarı-Lacivertliler bir kez daha harekete geçecek. Yönetimin ikinci teklifi, Kasımpaşa'nın kabul edeceği şartlarda olacak.





PEREIRA KADRODA İSTEYEBİLİR

Pereira, bu konudaki kararını bu hafta verecek. Mutlaka bir takviye isteyen Portekizli çalıştırıcının bu nedenle Eren'in transfer edilmesi yönünde görüş bildirmesine kesin gözüyle bakılıyor. 27 yaşındaki futbolcu konuyla ilgili açıklama yapmadı. Ancak kulüplerin anlaşması halinde Fenerbahçe'nin başarılı golcüyle el sıkışma konusunda sorun yaşaması beklenmiyor. (Kaynak: Fanatik)