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Fenerbahçe'de Emmanuel Emenike krizi erken başlayacak gibi görünüyor

Robin van Persie'nin devamlı sakatlanmasının ardından takıma forvet transfer etmek isteyen sarı lacivertlilerde istenmeyen adam ilan edilen Emmanuel Emenike'nin takıma dönmesi bekleniyor

Fenerbahçe'de Emmanuel Emenike krizi erken başlayacak gibi görünüyor

 Robin van Persie'nin çok sık sakatlanması nedeniyle forvet arayışlarına hız veren Fenerbahçe'de uygun bir isim bulunmadığı takdirde Emmanuel Emenike'nin dünüşü gündeme geldi.

GOLCÜ ARAYIŞI DÖRT KOLDAN DEVAM EDİYOR

1 Şubat'ta sona erecek transfer sezonunun son günlerine uygun bir isim bulmanın kolay olmaması ve maliyetlerin çok yüksek olması sarı-lacivertli yönetimi zorluyor. Güney Amerika ve Orta Avrupa'da golcü çalışmaları dört koldan sürdürülüyor.

SON ÇARE EMENIKE

Son çare ise Emenike.... Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in takımı West Ham Unıted ve Çin'den gelen tekliflere rağmen durumu henüz netleşmeyen Nijeryalı golcü, soluğu Samandıra'da alabilir.

İSTENMEYEN ADAM İLAN EDİLMİŞTİ

Fenerbahçeli taraftarlar tarafından istenmeyen adam olarak ilan edilen Emenike'nin geri dönmesi halinde neler yaşanacağı merak konusu. Hatırlanacağı gibi Emenike, Beşiktaş maçında inanılmaz bir gol kaçırdıktan sonra taraftarın tepkisiyle karşılaşmıştı. Nijeryalı golcü, beklenmedik tepkiden sonra formasını çıkarıp sahayı terk etmişti.
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Emmanuel Emenike
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