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Fenerbahçe'de Emmanuel Emenike düğümü çözülüyor

Sezon başında performansı beğenilmediği için Katar ekibine kiralanan Emmanuel Emenike buradada başarılı olamayınca geri dönmüştü, yıldız oyuncu West Ham ile anlaştı

Fenerbahçe'de Emmanuel Emenike düğümü çözülüyor

 Kulüp başkanı David Sullivan'ın oğlu Jack SullivanTwitter'dan attığı mesajla Emenike'nin sağlık kontrolünden geçmek üzere Londra'ya geldiğini belirtti. 



Sullivan, kısa süre içinde diğer detayları da aktaracağını yazdı. 



Satılık mı, kiralık mı?



Nijeryalı forvetin satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiralanması bekleniyor ancak bu konuda da henüz net bir açıklama yapğılmış değil. Hatırlanacağı üzere Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al Ain, Emenike'yi 1 sezonluk kiralamak için Sarı Lacivertiler'e 3,5 milyon euro ödemişti. 

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Emmanuel Emenike
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