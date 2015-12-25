Fenerbahçe'de eksikler can sıkıyor

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenmanda futbolcuların, pas çalışması ve ayak tenisinin ardından dar alanda çift kale maç yaptığı belirtildi.
Alper Potuk ve Luis Nani'nin takımdan ayrı çalıştığı, sakatlıkları bulunan kaleci Ertuğrul Taşkıran ile Meireles'in antrenmanda yer almadığı kaydedildi.
Öte yandan, Mediha Turhan Tansel Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencilerinin, antrenman öncesi tesislerde futbolcularla bir araya geldiği bildirildi.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.