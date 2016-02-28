Fenerbahçe'de derbinin primi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de dev Beşiktaş derbisi öncesi futbolculara prim müjdesi.



Şampiyonluk yarışında Beşiktaş ile kıyasıya bir mücadeleye giren sarı lacivertli ekip, sahasında oynayacağı maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Beşiktaş'ın kazanması ya da berabere kalması halinde şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj sağlayacağı maç için Fenerbahçe yönetimi de harekete geçti.

Kadıköy'deki dev derbi öncesinde Fenerbahçe takımı saat 13.00'da derbi kampına girecek. Yönetim tam kadro tesislere giderek futbolculara moral verecek. Ancak Başkan Aziz Yıldırım yurt dışında olduğu için bu toplantıya katılamayacak.

Öte yandan kampa katılarak oyuncuları motive etmek için bir araya gelen yöneticilerin, futbolculara verilecek derbi primini de açıklayacak.

BU SEZON İLK KEZ PRİM VERİLECEK

Bu sezon hiçbir maçta prim sistemini devreye sokmayan Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş maçının kazanılması halinde takıma 2 milyon dolar prim verileyeceğini oyunculara söyleyecek.

Ayrıca hak mahrumiyeti cezası bulunan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, derbiyi stattaki FB TV stüdyolarından takip edecek.

Süper Lig'deki puan durumunda bir maçı eksik olan Beşiktaş 51 puanla lider, Fenerbahçe ise 50 puanla ikinci sırada yer alıyor.