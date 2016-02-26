Fenerbahçe'de derbi öncesi Nani'den gelen haber moralleri bozdu!

Pereira, yaşadığı düşüşe rağmen vatandaşını ilk 11’de görevlendirdi. Yıldız futbolcu, 25 pas denemesinin 9’unda hata yaptı.



Çektiği tek şut çerçeveyi bulmadı ve 3 top kaybı yaşadı. Vitor Pereira, önceki maçların aksine bu kez Nani’ye 90 dakika tahammül etmedi.



47 yaşındaki teknik adam, sahada adeta dökülen öğrencisini 79. dakikada oyundan alarak yerine Alper Potuk’u sahaya sürdü.



Kritik Beşiktaş derbisi öncesi Nani’nin bir türlü form tutamaması, Sarı-Lacivertliler’i endişelendiriyor.