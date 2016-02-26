Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fenerbahçe'de derbi öncesi Nani'den gelen haber moralleri bozdu!

Sаrı-Lаcivеrtlilеr'in sоn hаftаlаrdаki еtkisiz ismi Nаni, dün de bеklеntilеrin çоk uzаğındа kаldı

Fenerbahçe'de derbi öncesi Nani'den gelen haber moralleri bozdu!

 Pereira, yaşadığı düşüşe rağmen vatandaşını ilk 11’de görevlendirdi. Yıldız futbolcu, 25 pas denemesinin 9’unda hata yaptı. 



Çektiği tek şut çerçeveyi bulmadı ve 3 top kaybı yaşadı. Vitor Pereira, önceki maçların aksine bu kez Nani’ye 90 dakika tahammül etmedi. 



47 yaşındaki teknik adam, sahada adeta dökülen öğrencisini 79. dakikada oyundan alarak yerine Alper Potuk’u sahaya sürdü. 



Kritik Beşiktaş derbisi öncesi Nani’nin bir türlü form tutamaması, Sarı-Lacivertliler’i endişelendiriyor.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeNani
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.