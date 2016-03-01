Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fenerbahçe'de derbi kayıp sayısı ikiye yükseldi!

Fеnеrbаhçе'de Brunо Alvеs ile Caner Erkin, gördükleri sarı kаrtlаrlа cеzаlı durumа düştü

Fenerbahçe'de derbi kayıp sayısı ikiye yükseldi!

 Derbide gördüğü kartla bu sezon 8. kez sarı kartla cezalandırılan Portekizli ile 4. kez sarı kart gören Caner, haftaya Akhisar Belediyespor maçında forma giyemeyecek.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.