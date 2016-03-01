Derbide gördüğü kartla bu sezon 8. kez sarı kartla cezalandırılan Portekizli ile 4. kez sarı kart gören Caner, haftaya Akhisar Belediyespor maçında forma giyemeyecek.
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Fenerbahçe'de derbi kayıp sayısı ikiye yükseldi!
Fеnеrbаhçе'de Brunо Alvеs ile Caner Erkin, gördükleri sarı kаrtlаrlа cеzаlı durumа düştü
01 Mart 2016 Salı 13:09
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Anahtar Kelimeler:Fenerbahçe
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