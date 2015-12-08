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Fenerbahçe'de Celtic Maçı Öncesi Şok Yıldız Futbolcu İdmanda Sakatlandı

UEFA Avrupa Liginde oynayacakları tamam mı devam mı niteliği taşıyan Celtic maçının hazırlıklarını sürdürürken Volkan Şen'in sakatlanması camiada moralleri bozdu

Fenerbahçe'de Celtic Maçı Öncesi Şok Yıldız Futbolcu İdmanda Sakatlandı
 UEFA Avrupa Liginde oynayacakları tamam mı devam mı niteliği taşıyan Celtic maçının hazırlıklarını sürdürürken Volkan Şen'in sakatlanması camiada moralleri bozdu
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenman saat 11.00'de başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Gaziantepspor maçının ilk 11'inde başlayan oyuncular, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanı 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Dar alanda yapılan pas çalışmasının ardından yine dar alanda yapılan antrenman çift kale maç ve bireysel çalışmalarla antrenman noktalandı.

Antrenmanın ikinci bölümünde ağrı hisseden Volkan Şen çalışmayı yarım bıraktı. Teknik heyetten izinli olan Luis Nani ve Simon Kjaer antrenmanda yer almazken; Robin van Persie, Raul Meireles ve Hakan Çinemre takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.
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