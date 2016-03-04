Fenerbahçe'de bir hisse bombasıda Caner Erkin'den!

İş adamlarına 1.8 milyon adet hisse satan Fenerbahçe, bugün de oyunculara satış yapacak. Caner Erkin 2.6 milyon liralık hisse alırken, tüm satıştan iki haftada 135 milyon TL gelir sağlanacak.





ACUN, NİHAT ÖZDEMİR DE SATIN ALDI

Geçen hafta 1 milyon 860 bin adet hisse senedini Ferit Şahenk, Ali Koç, Murat Ülker, Cihan Kamer, Abdullah Kiğılı, Ethem Sancak, Nihat Özdemir ve Acun Ilıcalı gibi isimlere satarak 76.5 milyon TL gelir elde eden Fenerbahçe, yarın yeni bir satış operasyonuna imza atacak. Kulüp bu kez 1 milyon 420 bin adet hisse satarak sermayesini 28 milyon 280 bin liraya çıkaracak.

FENERBAHÇE BÜYÜK GELİR ELDE EDECEK

Söz konusu hisseler 41.14 liradan satılacak ve 58.5 milyon TL gelir elde edilecek. Böylece Fenerbahçe hisse satışlarından iki haftada 135 milyon TL gelir elde etmiş olacak. Satış sonrasında halka açıklık oranı yüzde 29.39'dan 32.93'e çıkarken, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün şirketteki payı yüzde 70.61'den 67.07'ye gerileyecek.

EN FAZLA HİSSE SENEDİ CANER ALDI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe hisseleri, ağırlıklı olarak futbol takımında oynayan futbolculara ve basketbolculara satılacak. En fazla hisse senedi alan oyuncu 64 bin 229 adetle Caner Erkin oldu. Erkin'i Volkan Demirel, Kadlec ve Ozan takip etti.

104 MİLYON LİRALIK TAHVİL GERİ ÖDEMESİ BULUNUYOR

Kulübün bugün son üç aylık faiziyle birlikte 104 milyon liralık tahvil geri ödemesi bulunuyor. İki yıl önce yapılan ihraçta Fenerbahçe 100 milyon liranın 45 milyon lirasını bonservis bedeli, 55 milyon lirasını da kredilerin faiz ve taksidi ödemesinde kullanmıştı. Fener'in halen 720 bin adet hisse satma imkânı bulunuyor.