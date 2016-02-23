Fenerbahçe'de başkanlık için Ali Koç sesleri!

Mustafa Koç'un yaşamını yitirmesinden sonra Koç Holding'de Ömer Koç'un yönetim kurulu başkanlığına getirilmesinin ardından Ali Koç'un Fenerbahçe Kulübü başkanlığı yolu da açılmış oldu.



BAŞKANLIK ADAYINI AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Ali Koç'un Yargıtay'ın kararının ardından görevini bırakacağını açıklayan Aziz Yıldırım'ın ardından başkanlığa adaylığını açıklaması bekleniyor. Ali Koç 1907 Fenerbahçeliler Derneği'nde Fenerbahçe genel kurul üyeleriyle yaptığı görüşmede Fenerbahçe'ye başkan adayı olacağını açıklamıştı.

CAMİAYI HEYECAN SARDI

Yılın büyük bir bölümünü İngiltere'de geçiren, sanat ve koleksiyon tutkunu, ileri düzeyde bir entellektüel olan Ömer Koç'un holdingin başına getirilmesi Fenerbahçe camiası tarafından da büyük bir heyecanla karşılandı. Çünkü tüm Fenerbahçelilerin ortak başkan adayı Ali Koç'un önünün böylece açılmış olduğu belirtiliyor. Ali Koç'un holdingin başına geçmesi durumunda hayali olan Fenerbahçe başkanlığına soyunmasının söz konusu olmayacağı biliniyordu.