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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yerine Ali Koç'mu Geliyor?

Fenerbahçe'de son günlerde yaşanan olumsuzluklardan sonra kazan bir kez daha kaynamaya başladı. Klüp başkanı Aziz Yıldırım yerine Ali Koç'mu geliyor? Detaylar haberimizde.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yerine Ali Koç'mu Geliyor?

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, başkanlığa devam edip etmeme konusunda karar aşamasında. Camiada ise Ali Koç'un ismi ön planda.

Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın da karar aşamasında olduğu belirtiliyor. 3 Temmuz sürecinin ardından yeniden yargılama kararı alınmış ve şike davasının kumpas olduğu kararı çıkmıştı. Aziz Yıldırım da Yargıtay sürecinin ardından görevi bırakacağını söylemişti. Ancak Yıldırım daha sonra göreve devam edip etmeyeceğine henüz karar vermediğini dile getirmişti.

Ancak bu sezon ortaya çıkan başarısız tablonun Yıldırım'ı karar almaya zorladığı ifade edildi. Başkan'a yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Aziz Yıldırım'ın kaçan şampiyonluk sonrası moralinin altüst olduğu ve "Bu kadar fedakârlık yaptık. Gecemizi gündüzümüze kattık. Bir dediklerini iki etmedik. Bunu hak etmiyoruz" sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını aktardığı öne sürüldü.

CAMİADAN ALİ KOÇ BASKISI

Fenerbahçe'de Ali Koç ismi yeniden yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Kaçan şampiyonluğun ardından Aziz Yıldırım'ın kongre kararı alması halinde Ali Koç'un adaylığını koyacağı konuşuluyor. 

Uzun süredir camianın önde gelen isimlerinin Koç'la görüşmeler yaptığı belirtiliyor. Sarı-lacivertli taraftarlar da sosyal medyadan Ali Koç'a başkan olması için çağrıda bulunuyor.

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