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Fenerbahçe'de Amedspor kafilesi belli oldu

Türkiye Kupаsı çеyrеk finаl ilk mаçındа, bugün Diyarbakır'da, Amеdspоr'lа kаrşılаşаcаk Fenerbahçe, bu şеhrе gitti. Fenerbahçe'de 5 isim Diyarbakır'а götürülmеdi .

Fenerbahçe'de Amedspor kafilesi belli oldu
 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında, bugün Diyarbakır'da, Amed Sportf Faaliyetyer ile karşılaşacak Fenerbahçe, saat 13:00'de oynanacak müsabaka için bu şehre gitti.
5 İSİM YOK

Sarı lacivertlilerde Robin van Persie, Abdoulaye Ba, Lazar Markovic, Luis Nani ve Mehmet Topal Diyarbakır'a götürülmedi.

İŞTE DİYARBAKIR KADROSU

Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan kalkan özel bir uçakla Diyarbakır'a hareket eden sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Vitop Pereira, 19 kişilik kadroda şu futbolculara yer verdi: "Volkan Demirel, Fabiano Ribeiro, Anıl Demir, Simon Kjaer, Michal Kadlec, Caner Koca, Yasir Subaşı, Hasan Ali Kaldırım, Savaş Polat, Şener Özbayraklı, Raul Meireles, Josef de Souza, Uygar Mert Zeybek, Diego Ribas, Alper Potuk, Volkan Şen, Mehmet Topuz, Ramazan Civelek, Jose Fernandao."

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